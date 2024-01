Inter, possibile incrocio con un ex in Supercoppa Italiana: annuncio Fiorentina

Nelle Final Four della Supercoppa Italiana in programma la prossima settimana, l’Inter potrebbe incrociare un suo ex. Arriva infatti l’annuncio da parte della Fiorentina, che affronterà il Napoli nell’altra semifinale della competizione.

POSSIBILE INCROCIO – Annuncio ufficiale da parte della Fiorentina, una delle squadre che prenderà parte alle Final Four della Supercoppa Italiana, a cui partecipa anche l’Inter. Si tratta di Davide Faraoni che, in caso di vittoria dei nerazzurri (contro la Lazio) e dei viola (contro il Napoli), i nerazzurri potrebbero ritrovarsi contro in finale. In ogni caso, se non sarà a Riad, sarà tra due giornate di campionato nella traferta di Firenze.