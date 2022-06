Inter, inchiesta plusvalenze: trovato nulla di penalmente rilevante – CdS

L’Inter, a fine dello scorso anno, era stata coinvolta nel filone delle plusvalenze. E’ di ieri però la notizia, riportata dal Corriere dello Sport, che l’inchiesta sui nerazzurri sta procedendo verso l’archiviazione.

ARCHIVIAZIONE – L’Inter sembra essere pulita, così racconta il Corriere dello Sport, in merito al filone delle plusvalenze. Dall’analisi dei documenti, email e messaggi sequestrati a dicembre sui dispositivi di alcuni dirigenti del club, non sarebbe finora venuto a galla nulla di penalmente rilevante. Questo ciò che scrive il quotidiano in merito a queste indagini. Dunque, Inter tranquilla e serena.