Inter in vendita: ecco possibili acquirenti. Ma il prezzo ‘complica’ le cose – TS

Iniziata la ricerca di acquirenti per l’Inter che di fatto è stata messa ufficialmente in vendita da Suning (vedi notizia del Financial Times). Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, due advisor, Goldman Sanchs e Raine Group avrebbero già individuato un paio di candidati tra USA e Regno Unito ma attenzione al prezzo fatto di Suning.

IN VENDITA – L’Inter è prossima alla cessione, così come ribadito anche dal Financial Times nelle ultime ore. Goldman Sachs e la banca statunitense Raine Group (che ha gestito la cessione del Chelsea) sono alla ricerca di potenziali acquirenti per il club a partire da questa settimana. A rendere l’affare complicato, però, è il prezzo che Suning dà al club (1,2 miliardi di euro), cioè quanto valutato il Milan nella trattativa tra Elliott e RedBird. Secondo alcune indiscrezioni, però, gli advisor avrebbero in mano già un paio di autorevoli candidature da Stati Uniti e Regno Unito. L’opzione USA resta quella più quotata. Va ricordato come nelle scorse settimane fossero stati abbinati al club nerazzurro i nomi di Vivek Ranadivé – presidente dei Sacramento Kings -, e Marc Lasry – co-proprietario dei Milwaukee Bucks-. Sospetti i frequenti viaggi di Steven Zhang in California nelle ultime settimane (ufficialmente non per motivi legati all’Inter).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino