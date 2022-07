Inter, in vendita anche gli abbonamenti al terzo anello verde: i prezzi

L’Inter offre nuove disponibilità in abbonamento per la prossima stagione a un prezzo particolarmente accessibile: il comunicato.

ABBONAMENTI – A seguire il comunicato da parte dell’Inter sugli abbonamenti a San Siro per la prossima stagione. “La passione dei tifosi nerazzurri ha ancora una volta lasciato il segno. Come sempre, quando si tratta di essere presenti, gli interisti hanno risposto alla grande. Dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza negli stadi, i supporter nerazzurri hanno una volta di più confermato la propria passione con una vera e propria corsa agli abbonamenti per la prossima stagione, ripetendo il successo delle ultime stagioni con un veloce sold-out dei posti disponibili al primo e secondo anello.

Il Club, nel ringraziare i tifosi per l’ennesima dimostrazione d’affetto, ha voluto ricambiare offrendo nuove disponibilità in abbonamento stagionale, ad un prezzo particolarmente accessibile. A soli 10 € a partita sarà infatti possibile sottoscrivere un abbonamento al terzo anello verde, nel settore posizionato sopra alla Curva. Si tratta di un prezzo che strizza l’occhio in particolare alle tifose e ai tifosi più giovani, spinti dalla volontà di sostenere la squadra di Simone Inzaghi dal vivo.

La data da segnarsi in calendario è martedì 5 luglio: dalle ore 10.30 e fino ad esaurimento dei posti disponibili sarà infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento al terzo anello verde a soli 190 €. Permetterà di assistere a tutte le 19 partite casalinghe dell’Inter in Serie A oltre a numerosi benefit: prelazione per l’acquisto dei biglietti per le partite della UEFA Champions League e Coppa Italia, accesso anticipato alla vendita degli abbonamenti per la stagione 23-24.

Inoltre tutti gli abbonati al terzo anello verde riceveranno in omaggio una sottoscrizione annuale a G All, ovvero Gazzetta.it senza limiti. Più di 800 contenuti premium al mese con G+ e il giornale in formato digitale per leggere la rosea tutti i giorni, comprese le edizioni locali, gli speciali e Sportweek.

Per abbonarsi si ricorda che è necessario essere in possesso della tessera Siamo Noi: è possibile sottoscriverla online in pochi minuti collegandosi alla pagina inter.it/siamonoi“.

Fonte: Inter.it