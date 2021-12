Inter in vacanza. Dove sono i calciatori nerazzurri?

La Serie A si è presa un periodo di festa con il campionato che tornerà il 6 gennaio 2022. L’Inter è andata in vacanza da campione d’inverno ma dove sono andati i calciatori nerazzurri in questi giorni di feste?

METE – Molti calciatori sono tornati nel loro paese ma altri hanno preferito fare una vacanza al caldo con compagne e famiglie. Sicuramente, la meta andata per la maggiore, è Dubai. Gli Emirati Arabi, oltre che da calciatori dell’Inter, sono stati scelti da molti giocatori della Serie A. Dell’Inter, a Dubai, si trovano Calhanoglu e Dimarco, andati addirittura in vacanza insieme ma anche Lautaro Martinez che ha raggiunto gli Emirati Arabi con la fidanzata e sua figlia e de Vrij. C’è chi invece è tornato oltreoceano dalle proprie famiglie. Vidal è rientrato in Cile con la sorella e la compagna mentre Matias Vecino, è tornato in Uruguay. Insomma, è periodo di festa e di relax prima di riprendere a faticare per un nuovo anno calcistico pieno di impegni.