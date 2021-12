Inter in vacanza da capolista: ecco i giorni di riposo concessi da Inzaghi – TS

Inter, primo posto in classifica e vacanze meritata per gli uomini di Simone Inzaghi, che ha concesso diversi giorni di riposo alla squadra prima della ripresa.

GIORNI DI RIPOSO – Inter, ieri primo giorno di meritato riposo dopo il primo posto in classifica e il titolo di campioni d’inverno. Il primo di una lunga serie, dato che Simone Inzaghi ha concesso alla squadra dei giorni di pausa fino al 30 dicembre, data in cui riprenderanno gli allenamenti. Dopodiché la squadra si ritroverà a preparare la prima sfida del 2022 in programma il 6 gennaio contro il Bologna, con un occhio di riguardo alla Supercoppa contro la Juventus.

Fonte: TuttoSport