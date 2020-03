Inter in isolamento, sorpresa per cibo a casa! Un dato su cui riflettere – Sky

Inter in isolamento, sorpresa per cibo a casa!...

L’Inter si trova in isolamento da Coronavirus. Matteo Barzaghi, in collegamento con “Sky Sport 24”, fa il punto della situazione in casa nerazzurra e offre uno spunto su cui riflettere. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

LONTANI MA UNITI – L’Inter si trova in isolamento dopo la positività al Coronavirus di Daniele Rugani. Matteo Barzaghi racconta la quarantena della squadra: «I giocatori sono sempre in contatto tra di loro e stanno lavorando sul programma che lo staff di Antonio Conte ha assegnato. Tutti sono rimasti colpiti dalle consegne a domicilio dei pasti (vedi articolo), anche questo ha agevolato l’isolamento. Poi parlando di questo senso di squadra, analizziamo un numero interessante. L’Inter ha portato più giocatori in gol durante questo campionato, a riprova della filosofia di Conte. In tutto sono quindici. In Europa è dietro solo al Real Madrid, andato in gol con 18 giocatori, Borussia Dortumd e Nizza (16)».