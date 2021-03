Inter in isolamento fiduciario, attesa per i molecolari: nazionali a casa?

Inter, dopo la positività di Danilo D’Ambrosio, la squadra ha effettuato dei test rapidi con esito negativo (vedi articolo). C’è attesa per quelli molecolari. I nazionali, in isolamento fiduciario, potrebbero non partire per la sosta.

ATTESA TAMPONI (E NAZIONALI) – Inter, i tamponi rapidi effettuati dopo la positività di Danilo D’Ambrosio sono risultati tutti negativi. La società attende l’esito di quelli molecolari per capire meglio la situazione. La squadra è in isolamento fiduciario, e con il nuovo DPCM resterà tale per i prossimi quattordici giorni. Cosa succederà ai nazionali in vista della sosta imminente? Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, tutto dipenderà dall’ATS di Milano, che potrebbe decidere di non dare il via libera ai calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. La decisione verrà comunicata entro le prossime quarantotto ore.

Pubblicità