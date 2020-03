Inter in isolamento, Conte ha dato un piano di lavoro – Sky

L’Inter è in isolamento preventivo per il Coronavirus dopo la positività dello juventino Daniele Rugani. I giocatori stanno nelle loro case e seguono dei programmi di allenamento preparati dal tecnico Antonio Conte per mantenere il più possibile la forma fisica. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

ALLENAMENTO PERSONALIZZATO – L’Inter è in isolamento e i giocatori stanno nelle loro case seguendo dei piani di allenamento personalizzati preparati da Antonio Conte. Il punto di Matteo Barzaghi: «Si parla di isolamento domiciliare preventivo perché bisogna risalire a quando l’Inter ha incrociato la Juventus e per 15 giorni dovranno stare tutti a casa, quindi fino al 25 marzo. Conte ha fatto avere dei programmi personalizzati, abbiamo visto sui social Brozovic che si allena insieme a Skriniar. Devono seguire le raccomandazioni per l’isolamento, ma anche mantenersi in forma. L’Inter inoltre a messo a disposizione Appiano Gentile per chi vuole isolarsi lì».