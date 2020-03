Inter in isolamento, come lo vivono Lukaku e...

Inter in isolamento, come lo vivono Lukaku e Lautaro Martinez – Sky

I giocatori dell’Inter sono in questo periodo in isolamento domiciliare a causa del contatto avuto con lo juventino Daniele Rugani nel corso della sfida di domenica scorsa contro la Juventus. Come stanno vivendo i due protagonisti di questa stagione Romelu Lukaku e Lautaro Martinez

VICINI DI CASA, STILI DIVERSI – Il punto di Matteo Barzaghi sull’isolamento domiciliare dei giocatori dell’Inter si concentra sulla coppia d’attacco Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, vicini in campo e vicini anche di casa, anche se vivono il loro isolamento in modo diverso: «Lukaku e Lautaro Martinez stanno vivendo questo momento in modi simili, ma diversi. Abitano nello stesso complesso residenziale, Lautaro Martinez è più social e documenta con dei video i suoi allenamenti insieme alla fidanzata. Lukaku è sempre stato più casalingo e anche in questo momento è più riservato, lui è da solo perché la sua famiglia è in Belgio. Entrambi sanno che quando terminerà questa lotta al Coronavirus toccherà a loro guidare la squadra in campo».