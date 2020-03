Inter in isolamento, ad Appiano Gentile c’Ã¨ solo Eriksen – Sky

Inter in isolamento, ad Appiano Gentile c’è solo Eriksen – Sky

L’Inter è in isolamento domiciliare dopo la positività dello juventino Rugani al Coronavirus. I giocatori sono nelle loro case tranne Christian Eriksen che si allena da solo al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile

La pandemia di Coronavirus ha sconvolto tutto il calcio italiano ed europeo, attualmente fermo, e ha colpito anche l’Inter in isolamento per essere venuta a contatto con Daniele Rugani, il primo calciatore positivo, nel corso dell’ultima sfida contro la Juventus. Nel servizio odierno di Sky Sport si sottolinea che i giocatori nerazzurri sono in isolamento nelle loro case tranne Christian Eriksen. Il centrocampista danese, arrivato da poco a Milano, non aveva ancora trovato casa e stava in un albergo che ha chiuso per l’emergenza. L’ex Tottenham si trova quindi da solo ad allenarsi ad Appiano Gentile.