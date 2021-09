Inter in gol da 24 partite consecutive in Serie A: record eguagliato

L’Inter eguaglia un record di partite consecutive in gol dal 1949-50: cinque in questa stagione e diciannove in quella passata.

RECORD – L’Inter eguaglia il record di partite consecutive in gol, cinque partite in questo campionato, 19 in quello passato. L’ultima volta senza segnare in Serie A per l’Inter risale al gennaio 2021, dallo 0-0 sul campo dell’Udinese sotto la guida di Antonio Conte. L’ultimo record di ventiquattro partite in gol di fila, invece, risale alla stagione 1949-50, sotto la guida di Giulio Cappelli.