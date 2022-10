Inter, in definizione il ritiro durante il Mondiale: una location in pole – TS

L’Inter, nel corso della sosta obbligata per i Mondiali in Qatar, andrà in ritiro. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, c’è una location in pole

RITIRO – L’Inter sta definendo i dettagli del ritiro che la squadra di Inzaghi farà in occasione della sosta obbligata per il Mondiale in Qatar. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la questione negli ultimi giorni ha subito un’accelerata e presto verrà fatta una scelta definitiva sul luogo che ospiterà i nerazzurri. La location più probabile è Malta che sembra aver superato la “concorrenza” di Turchia e sud della Spagna.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino