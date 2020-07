Inter in corsa per lo scudetto? ‘Ni’, ai...

Inter in corsa per lo scudetto? ‘Ni’, ai nerazzurri serve un miracolo – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sulla lotta scudetto a nove giornate dalla fine del campionato. L’Inter ha ripreso fiducia, ma diventa difficile ipotizzare una super rimonta dei ragazzi di Antonio Conte. La vetta è sempre più affare per Juventus e Lazio, che hanno ancora uno scontro diretto in sospeso

VARIABILI – Stiamo vivendo uno dei campionati più insoliti della storia della Serie A. E ci mancherebbe, ma proprio per questo (sostengono in molti) l’esito non sarà scontato. Stanchezza, caldo insopportabile, infortuni e imprevisti possono giocare un ruolo chiave. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, “Juventus, Lazio e Inter sono attese da una prova del 9 meno matematica e ancora più fallibile: nove giornate alla fine per vedere chi si arraffa questo scudetto anomalo. Fosse un campionato normale, la Juventus cannibale di questi anni avrebbe quasi in tasca il nono scudetto consecutivo. Ma in quest’estate bollente, i pericoli sono dietro l’angolo“.

DI NUOVO IN CORSA? – Secondo il quotidiano milanese “gli 8 punti di distacco della Juventus sull’Inter, sui 27 a disposizione, non sono un tesoretto sinonimo di garanzia“. Al momento, infatti, tutte e tre le squadre sembrano in buona forma. L’Inter, nello specifico, ha sofferto dopo la delusione in Coppa Italia ma adesso “sembra la più in forma. E nel motore dell’attacco ha inserito un Alexis Sanchez in gran spolvero da aggiungere a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez“.

CALENDARIO – Variabile fondamentale è il calendario, che dopo una serie di impegni (sulla carta) abbordabili comincerà a voltare le spalle all’Inter. I nerazzurri, infatti, dopo il Bologna (domenica, ore 17.15) dovranno andare a Verona. “La giornata clou – scrive la rosea – sarà la numero 34. Che presenta un insidioso Roma-Inter e l’unico scontro diretto: Juventus-Lazio“. Poi l’ultima giornata concluderà degnamente questo campionato: Juventus-Roma, Napoli-Lazio e Atalanta-Inter. “Potrebbero essere sfide suggestive ma inutili, oppure decisive per scudetto,Champions ed Europa League. Conte troverà il Napoli il turno precedente, ma per l’Inter non cambia granché: arrivato a quel punto, deve averle vinte tutte ed essere ancora in corsa per sognare il miracolo“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport