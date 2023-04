Inter, in Champions vive il Tricolore: Inzaghi in controtendenza – TS

Simone Inzaghi punta sui giocatori italiani in Champions League. Il tecnico nerazzurro è in controtendenza rispetto ai tecnici del passato

TRICOLORE – Simone Inzaghi, nel suo cammino in Champions League, sembra voler dare molta fiducia ai componenti azzurri presenti in rosa. Martedi, al Da Luz, il tecnico piacentino ha schierato ben 5 giocatori italiani, di cui tre Campioni d’Europa: Acerbi, Barella e Bastoni più Dimarco e Darmian. La scelta di Inzaghi, fra l’altro, non è stata neanche una novità perché nelle ultime quattro gare in coppa dell’Inter ci sono sempre stati cinque titolari italiani. Gli stessi di Lisbona nelle due sfide col Porto, mentre il primo novembre nell’ininfluente sconfitta a Monaco contro il Bayern, il tecnico schierò con Darmian, Acerbi e Barella, pure Bellanova e Gagliardini. Insomma, in un periodo storico in cui proprio il ct Mancini si lamenta del poco spazio concesso ai giocatori nostrani, l’Inter rappresenta un’insolita eccezione.

CONTROTENDENZA – L’Inter del passato ha spesso costruito i suoi successi con giocatori stranieri. Nella finale del 2010, Josè Mourinho schierò ben 11 titolari stranieri. Per ritrovare cinque giocatori italiani in campo dal primo minuto in una sfida di Champions, bisogna tornare al 10 dicembre del 2003, quando Zaccheroni nell’1-1 di Kiev contro la Dinamo che decretò l’eliminazione dai nerazzurri dal girone, mandò in campo Toldo, Adani (autore del gol), Cannavaro, Pasquale e Vieri. Da lì in poi, restando in ambito Champions, al massimo quattro italiani fino agli exploit di Inzaghi.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini