Inter, in Champions League sponsor “diverso”? Ecco il motivo – Calcio e Finanza

Inter, il nuovo sponsor sulla maglia in Champions League è diverso rispetto da quello visto in campionato. Calcio e Finanza spiega il motivo.

UNA MODIFICA – Lo sponsor nella maglia dell’Inter è diverso da quello visto in campionato. Un dettaglio che però non è sfuggito a tutti, ed ecco svelato finalmente il motivo. I nerazzurri in Champions League hanno dovuto rimuovere la scritta “socios.com” presente, appunto, nelle gare di campionato. La UEFA non permette sponsor di maglia così grandi come quelli della Serie A. Infatti, il regolamento della federazione europea, prevede sponsor della grandezza di 200 centimetri quadrati, contro i 250 del nostro campionato.

Fonte: Calcio e Finanza.