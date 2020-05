Inter, in campo preparatori e medici: out solo...

L’Inter domani riprenderà con gli allenamenti ad Appiano Gentile (VEDI articolo). Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” ecco le norme di sicurezza che i nerazzurri adotteranno in campo.

IN CAMPO – L’Inter domani tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile: Antonio Conte avrà tutti i giocatori a disposizione da Christian Eriksen a Romelu Lukaku. Unico assente il solo Alexis Sanchez, in quarantena sino a mercoledì dato che è tornato dal Cile solo il 22 aprile. Lo staff medico dell’Inter, secondo quanto riportato dalla rosea, è in attesa di conoscere il protocollo medico scientifico, solo dopo si saprà se i giocatori dovranno fare esami e/o tamponi prima dell’inizio dell’attività. Intanto l’Inter scenderà in campo insieme a preparatori e medici, in gruppi da 3-4 o massimo 5 giocatori: le sedute saranno facoltative, come spiegato ieri dal club, ma ovviamente tutti i giocatori si rimetteranno in moto. I giocatori inoltre effettueranno la doccia solo nelle proprie camere.

