Inter in campo oggi… con i prestiti in Serie B! In due nel big match

L’Inter ha giocato ieri col Red Bull Salisburgo, vincendo 4-0 (vedi highlights). Oggi, nel secondo giorno di sosta dei Mondiali, nessuno della prima squadra in campo ma spazio ai prestiti dell’Inter.

GLI IMPEGNI – Sono cinque i prestiti dell’Inter in Serie B, ma uno di questi ha già perso ieri. Si tratta di Franco Carboni, rimasto in panchina nella rovinosa sconfitta del Cagliari per 1-0 contro la Ternana (vedi articolo). Dalle 12.30 si gioca il resto della sedicesima giornata, che comincia con Parma-Benevento. Per quanto riguarda i nerazzurri in prestito gli appuntamenti sono alle 15. Il big match è Reggina-Frosinone, seconda contro prima, con Giovanni Fabbian (sabato autore del suo quinto gol in questa Serie B) contro Samuele Mulattieri (vedi articolo). C’è poi Marco Pompetti col Sudtirol, imbattuto da oltre tre mesi, in casa del Genoa che ha appena cambiato allenatore (Alberto Gilardino al posto di Alexander Blessin). Il Bari di Eddie Salcedo, senza Walid Cheddira ancora ai Mondiali, sarà di scena sul campo del Cittadella.