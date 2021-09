Inter, in attacco incognita gol: Inzaghi aspetta risposte da Dzeko e Correa – CdS

Dopo l’addio di Romelu Lukaku, l’Inter ha acquistato giocatori di qualità, ma secondo il “Corriere dello Sport” resta comunque l’incognita gol.

I GOL – Nonostante l’Inter abbia sostituito a dovere Romelu Lukaku con gli acquisti di Joaquin Correa ed Edin Dzeko, Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto ma si aspetta una risposta proprio da questi due giocatori. Sì, perché Correa dal canto suo non è mai stato un bomber da doppia cifra, mentre Dzeko l’anno scorso si è fermato addirittura a soli 7 gol. Una bella differenza rispetto i 23 a i 24 di Romelu Lukaku. L’Inter ha preso una strada differente dopo l’addio del belga, ma è chiaro che quei gol vanno colmati in qualche modo. Ora serve continuità e costanza: a Lautaro Martinez toccherà il carico di puntare almeno ai 20 gol stagionali, così come anche Dzeko è chiamato a migliorare sicuramente la sua media realizzativa. A Correa invece viene chiesto di aggiungere una mansione in più al suo gioco, cioè non solo a servizio dell’unica punta ma di mettersi anche in proprio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno