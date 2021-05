Inter, il summit tra Conte e Zhang decisivo anche per i giocatori – TS

Dopo aver risolto il discorso legato con il finanziamento, in casa Inter ci sarà il famoso incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. Come riportato da “TuttoSport”, l’eventuale esito di questo incontro potrebbe determinare il futuro di qualche giocatore.

ESITO SUMMIT – Anche i giocatori rappresentano un punto importante del summit tra Antonio Conte e Steven Zhang. Come riportato anche da “TuttoSport”, presto ci sarà il famoso incontro tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro e programmare, eventualmente, la prossima stagione. Ci sono giocatori che in base all’esito del summit potrebbero prendere decisioni diverse, e il quotidiano torinese fa il nome di Romelu Lukaku, che più volte ha ribadito il suo legame con il tecnico italiano. O casi particolari di rinnovo di contratto come nel caso di Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Questi, in caso di ridimensionamento, potrebbero valutare eventuali offerte.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini