Inter, ecco le immagini del secondo giorno di allenamento!

Ieri i primi giocatori sono tornati ad Appiano Gentile per ricominciare il lavoro in vista della prossima stagione. L’Inter ha riassunto anche il secondo giorno di lavoro, prevalentemente passato in palestra.

ALLENAMENTI – Ciò che interessava di più per l’Inter della giornata di ieri era il rientro di Hakan Calhanoglu e i suoi colloqui con la società. Le voci in Turchia erano quasi ossessive e nessuno ne poteva più. Serviva porre fine a questa storia e il turco lo ha fatto comunicando di fatto che rimarrà in nerazzurro un’altra stagione. Il centrocampista non è stato però il solo presente ad Appiano Gentile per ricominciare ad allenarsi: con lui Yann Bisseck, Piotr Zielinski, Benjamin Pavard e Ange-Yoan Bonny. Tutti gli infortunati dal Mondiale per Club, escluso Frattesi che si è operato, ed un nuovo acquisto.

SECONDO GIORNO – Oggi questi giocatori sono tornati ad Appiano per fare il secondo giorno di preparazione. Tutti gli altri compagni arriveranno sabato per iniziare ufficialmente la stagione.

L’Inter ha scritto sul proprio sito: «Proseguono le giornate di lavoro al BPER Training Centre di Appiano Gentile in attesa del raduno previsto sabato 26 luglio. Continua la preparazione dei giocatori già presenti al Centro Sportivo nerazzurro, rientrati in anticipo rispetto all’inizio ufficiale del ritiro. Nel corso dell’estate gli uomini di Cristian Chivu scenderanno in campo in tre partite amichevoli contro Monaco, Monza e Olympiacos, prima della ripresa del campionato in programma lunedì 25 agosto contro il Torino a San Siro»