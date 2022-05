Inter, il rilancio per Perisic c’è ed è sostanzioso! Il croato accetterà? – CdS

L’Inter deve preparare al meglio la prossima stagione cercando di trattenere i suoi migliori giocatori per poi investire nei profili giusti. Intanto c’è da rinnovare Ivan Perisic con il croato che, dopo il summit avuto ieri, è sempre più vicino a firmare.

RILANCIO – L’Inter vuole Perisic, lo vuole tenere e sta facendo di tutto per trattenerlo. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, i nerazzurri hanno aumentato la loro offerta passando da 4.5 a 4.8 + bonus. Bonus che però sono in parte facilmente raggiungibili (presenze) altri più difficili legati alle vittorie che farebbero salire il tutto a 5.5. Certo, non sono i 6 milioni che chiedeva e che altri club (Juventus ma anche Premier League), sono pronti a mettere sul tavolo. Ma insomma…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti