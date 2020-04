Inter, il rientro di Handanovic ridà certezze alla squadra – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che il rientro di handanovic è un fattore importante in casa Inter per la ripresa della Serie A.

SICUREZZA – Il ritrono di Handanovic è il primo motivo per cui l’Inter può guardare con ottimismo alla ripresa del campionato. il capitano è tornato l’8 marzo, la notte della sfida persa a Torino, prima che il coronavirus tirasse giù il sipario. Dalla sua Lubiana, dove è andato dopo la fine dell’isolamento obbligatorio, Handanovic ha detto che sogna di alzare un trofeo con l’Inter. Pensiero legittimo, per uno che dal 2012 tira la carretta in nerazzurro senza vittorie. Dopo l’infortunio al mignolo sinistro e le sei partite con Padelli titolare, il rientro di Samir a pieni giri sarà essenziale. Intanto perché solamente Szczesny tra i numeri uno titolari ha preso meno gol (17 a 20 per il polacco, con 3 partite in meno), poi perché la sua presenza dà sicurezza. Samir è un leader stimato da tutti, che senza eccessi sa spingere il gruppo: anche per questo motivo il capitano allungherà presto il matrimonio con l’Inter, firmando sino al 2022, quando avrà 38 anni.