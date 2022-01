Inter, il report dell’allenamento di oggi. Presenti Correa e Darmian

L’Inter si prepara ad aprire il suo 2022 con la sfida al Dall’Ara contro il Bologna. I nerazzurri quest’oggi si sono allenamenti regolarmente agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Ecco il report dell’allenamento con anche una fotogallery.

ALLENAMENTO – L’Inter come detto si sta preparando per la sfida del 6 gennaio al Bologna allo stadio Dall’Ara. I nerazzurri vogliono iniziare al meglio il nuovo anno e oggi si sono allenati agli ordini di mister Inzaghi. Ecco il report.

Prosegue la preparazione della squadra in vista della prima sfida del 2022 che vedrà i nerazzurri impegnati giovedì 6 gennaio al Dall’Ara contro il Bologna nella gara valida per la 1ª giornata di ritorno in Serie A. L’Inter che ha chiuso l’anno e il girone di andata al primo posto in classifica a quota 46 punti sfiderà la formazione guidata da Mihajlović che con 27 punti in classifica ha chiuso il 2021 con il successo in casa del Sassuolo. Tutte le foto della seduta di lavoro dei nerazzurri. All’interno del report c’è anche una fotogallery dove si può notare come sia Joaquin Correa sia Matteo Darmian si siano allenati regolarmente.