Inter, il reparto offensivo si prende la vetrina del momento no – TS

Il momento no dell’Inter in campionato è suggerito dai numeri del reparto offensivo, che al momento è il reparto in cui la squadra di Inzaghi appare più in affanno

VETRINA – TuttoSport parla del reparto offensivo dell’Inter e di come sia quello più in difficoltà al momento. La squadra nerazzurra ha prodotto tanto anche contro il Monza, arrivando alla conclusione in 25 occasioni, ma senza trovare la rete. I dati delle ultime in Serie A sono clamorosi: 113 le conclusioni totali, 30 quelle in porta e solamente due gol, di cui uno su calcio di rigore e di Gosens, a Salerno, quello su azione. L’ultimo a lasciare il sigillo è stato Lautaro Martinez contro il Lecce il 5 marzo. Lukaku, tolti i rigori, non segna su azione dalla prima giornata contro il Lecce. Dzeko si è fermato il 4 gennaio nel match contro il Napoli. Infine, Correa ha realizzato il suo ultimo gol in campionato il 29 ottobre contro la Sampdoria.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini