Inter, il punto sull’infermeria: Sensi il piÃ¹ lontano dal recupero – TS

Inter, il punto sull’infermeria: Sensi il più lontano dal recupero – TS

“Tuttosport” fa il punto sugli infortunati in casa Inter. Handanovic vede la Juventus, mentre il più lontano dal recupero è Sensi.

LAVORO EXTRA – Nonostante il giorno di riposo concesso da Antonio Conte, diversi giocatori si sono presentati ad Appiano Gentile per sottoporsi a cure, massaggi, terapie e allenamenti personalizzati per recuperare da infortuni e acciacchi vari. Gli interisti in bacino di carenaggio c’erano tutti, da Samir Handanovic a Stefano Sensi, fino a Roberto Gagliardini e Sebastiano Esposito.

I CASI – Il capitano nerazzurro continua a lavorare per poter essere in campo nella sfida di domenica sera contro la Juventus. Più lontano dal rientro invece Sensi che continua a lavorare per recuperare il prima possibile dall’infrazione allo scafoide al piede sinistro rimediato contro il Napoli. Vedono la panchina sia Gagliardini che Esposito. Il centrocampista fuori dai giochi da metà gennaio ha superato il trauma all’avampiede destro con edema osseo. Per lui come per l’attaccante (elongazione al retto femorale destro) c’è solo da decidere se aspettare la gara contro i Campioni d’Italia o anticipare il rientro di qualche giorno, già contro il Ludogorets.