Inter, il punto sui prestiti: Esposito da 2 a 6! Carboni in ritardo

L’Inter ha diversi giocatori di proprietà in prestito in altre realtà, italiane e non solo. Dopo la seconda sosta stagionale, è il momento di fare il punto della situazione. Che vede Sebastiano e Francesco Pio Esposito sugli scudi.

UOMINI DECISIVI – Dopo la sosta stagionale di metà ottobre, è giunto il momento di fare il punto della situazione su tante cose. Tra cui i giocatori che l’Inter ha ceduto in prestito in estate. Diversi giovani mandati in provincia a (continuare a) farsi le ossa. Con i fratelli Esposito in piena luce dopo le prime partite della stagione. A Empoli Sebastiano Esposito ha già 2 gol e 2 assist all’attivo in 7 presenze. Mentre il fratello minore Francesco Pio sta guidando lo Spezia al secondo posto in Serie B con 4 reti. Ottimo avvio anche di Eddie Salcedo, finito in Grecia all’OFi sul rush finale del calciomercato estivo. Già un gol e un assist per l’italo-colombiano, sempre alla ricerca della continuità. Buon avvio anche per Aleksander Stankovic, già faro del centrocampo del Lucerna in Svizzera. Sono tuttavia anche molte le ombre tra i prestiti dell’Inter.

CHI LI HA VISTI? – Passando alle note dolenti, difficilmente si potrà rivedere in campo Martin Satriano da qui a fine stagione. L’attaccante passato al Lens ha patito un gravissimo infortunio al ginocchio, che rischia di compromettere anche l’eventuale riscatto da parte dei francesi. Ed è ancora alle prese con problemi fisici (ernia inguinale in questo caso) Zinho Vanheusden, che ha giocato solo una partita col Mechelen. Non può invece imputare nulla al fisico Valentin Carboni. Fortemente voluto da Roberto De Zerbi al Marsiglia, il talento argentino fa fatica a trovare spazio: solo 4 presenze con una media di 25 minuti l’una fin qui. Ancora peggio va al fratello Franco, tagliato subito dal River Plate e passato al Venezia. Dove ha un solo minuto all’attivo in campo (nel finale della sconfitta contro il Milan). Ancora peggio va a Filip Stankovic, ancora mai entrato in campo al Venezia nonostante le pessime prestazione del titolare Jesse Joronen.

Prestiti Inter: il resoconto dopo cinque mesi

ALEKSANDER STANKOVIC (C) – Lucerna | 11 presenze, 634 minuti totali (58’/partita), 1 assist

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli | 7 presenze, 449 minuti totali (64’/partita), 2 gol, 2 assist

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria | 10 presenze, 445 minuti totali (44’/partita), 1 ammonizione

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia | 8 presenze, 440 minuti totali (55’/partita), 4 gol, 1 ammonizione

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana | 4 presenze, 328 minuti totali (82’/partita)

ISSIAKA KAMATÉ (C) – AVS | 5 presenze, 267 minuti totali (53’/partita)

EDDIE SALCEDO (A) – OFI | 5 presenze, 241 minuti totali (48’/partita), 1 gol, 1 assist, 1 ammonizione

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia | 4 presenze, 100 minuti totali (25’/partita), 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen | 1 presenze, 90 minuti totali

MARTIN SATRIANO (A) – Lens | 4 presenze, 37 minuti totali (9’/partita)

FRANCO CARBONI (D) – Venezia | 1 presenze, 1 minuto totale

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia | 0 presenze