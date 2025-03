Inter, il punto sui prestiti: doppio Esposito, doppia cifra! Rammarico Stankovic

L’Inter ha diversi giocatori di proprietà in prestito in altre realtà, italiane e non solo. All’ultima sosta stagionale per le Nazionali, è il momento di fare un nuovo punto della situazione. Con i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito entrambi in doppia cifra di marcature.

PROTAGONISTI ASSOLUTI – La sosta per le Nazionali di marzo consente di fare il penultimo punto generale sui giocatori dell’Inter in prestito. E la copertina non può non essere dei fratelli Esposito. Con Sebastiano che ha contribuito alla grande allo straordinario girone d’andata dell’Empoli, mettendo a referto 10 reti. E il fratello minore che sta facendo ancora meglio. Francesco Pio Esposito è il capocannoniere della Serie B con 14 gol, coi quali sta trascinando lo Spezia verso il ritorno in Serie A. Tanto che l’Inter sta pensando di blindare il suo futuro. Un altro grande protagonista potrebbe essere Filip Stankovic, in prestito al Venezia. Purtroppo l’infortunio al tendine rotuleo di inizio febbraio lo terrà fuori fino a fine stagione, impedendogli di proseguire le ottime prestazioni coi lagunari.

ALLA RICERCA DI MINUTI – Da gennaio vi sono altri due giocatori di proprietà Inter in forza ad altre squadre. Tajon Buchanan e Tomas Palacios erano alla ricerca di minuti che Simone Inzaghi non riusciva a garantire a Milano. Il canadese è ora in prestito al Villarreal, dove però ha una media di 22 minuti a partita. L’argentino classe 2003 è passato invece al Monza, dove però l’avvicendamento in panchina tra Salvatore Bocchetti e Alessandro Nesta non lo sta favorendo. Infine, ottime stagioni per Aleksandar Stankovic (2 gol e 2 assist con il Lucerna) e Eddie Salcedo (6 gol e 2 assist a Creta, con l’OFI).

Prestiti Inter: il resoconto dopo cinque mesi

ALEKSANDER STANKOVIC (C) – Lucerna | 30 presenze (26 dal 1′), 2.344 minuti totali (78’/partita), 2 gol, 2 assist, 3 ammonizioni

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia | 28 presenze (25 dal 1′), 2.090 minuti totali (75’/partita), 14 gol, 1 assist, 6 ammonizioni

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli | 28 presenze (21 dal 1′), 1.880 minuti totali (67’/partita), 10 gol, 2 assist, 2 ammonizioni

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria | 31 presenze (17 dal 1′), 1.550 minuti totali (50’/partita), 1 gol, 1 assist, 3 ammonizioni, 1 espulsione

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia | 16 presenze (16 dal 1′), 1.368 minuti totali (85’/partita), 23 gol subiti, 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – OFI | 24 presenze (12 dal 1′), 1.095 minuti totali (46’/partita), 6 gol, 2 assist, 4 ammonizioni

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana | 10 presenze (9 dal 1′), 752 minuti totali (75’/partita), 2 ammonizione / Carrarese | 1 presenza, 90 minuti totali, 1 ammonizione

ISSIAKA KAMATÉ (C) – AVS | 9 presenze (4 dal 1′), 395 minuti totali (44’/partita) / Modena | 4 presenze, 36 minuti totali (9’/partita)

TOMAS PALACIOS (D) – Monza | 4 presenze (3 dal 1′), 276 minuti totali (69’/partita), 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Venezia | 7 presenze (2 dal 1′), 178 minuti totale (25’/partita), 1 assist, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen | 3 presenze (2 dal 1′), 160 minuti totali (53’/partita), 1 ammonizione

TAJON BUCHANAN (C) – Villarreal | 5 presenze (1 dal 1′), 113 minuti totali (23’/partita)

MARTIN SATRIANO (A) – Lens | 4 presenze (nessuna dal 1′), 37 minuti totali (9’/partita)