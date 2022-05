Inter, il programma della settimana tra riposo e concentrazione – Sky

L’Inter ha vinto il suo match contro il Cagliari e rimandato ogni discorso scudetto a settimana prossima. I nerazzurri, come riporta Sky Sport, ora si riposano e poi si prepareranno per la Sampdoria.

SETTIMANA – L’Inter ha vinto a Cagliari ieri 3-1 rimandando la festa scudetto del Milan con i nerazzurri che si tengono stretta l’ultimissima possibilità di vincere il titolo. In avvicinamento alla Sampdoria, Simone Inzaghi ha due idee chiare: quella di far riposare i giocatori e mantenere alta la concentrazione. Come riporta Matteo Barzaghi a Sky Sport infatti, dopo le fatiche di Coppa Italia e poi di Cagliari, l’Inter si prende due giorni di riposo per poi tornare ad allenarsi mercoledì. Inzaghi crede nello scudetto, per due volte ha vissuto la possibilità di ribaltare tutto all’ultima giornata.

Fonte: Sky Sport