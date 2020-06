Inter, il piano di Conte: Europa League, secondo posto e rivoluzione – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere della Sera” analizza gli errori dell’Inter e fa il punto sulle ambizioni del club nerazzurro. Antonio Conte chiamato ad aggiustare il tiro dopo la brutta figura col Sassuolo

VECCHIE/NUOVE AMBIZIONI – Se Roberto Gagliardini avesse segnato il gol più facile dell’anno, Antonio Conte (forse) non sarebbe finito sul banco degli imputati. Questione di centimetri. L’allenatore è deluso, ma deciso a ripartire e a non chiudere il primo anno all’Inter senza trofei. Il pareggio contro il Sassuolo ha stroncato le speranze di rimonta scudetto. Il day after nerazzurro è pieno di riflessioni su presente e futuro. Il piano di Conte e dell’ad Giuseppe Marotta è lì, sul tavolo. La stagione non è finita, l’obiettivo è il secondo posto, in fondo la Lazio è a soli 4 punti. Poi ci si concentrerà sull’Europa League, torneo da vincere.

LACUNE – Il presente dell’Inter è la trasferta di domenica a Parma, in cui bisognerà fare i conti con gli strascichi di mercoledì (QUI i dettagli). I nerazzurri cercano riscatto e analizzano i propri errori. Il turnover di Conte, reo di aver stravolto la formazione, “va contestualizzato“, secondo il “Corriere della Sera”. “Stefan de Vrij lamentava un fastidio: è stato rimpiazzato da Andrea Ranocchia. Alexis Sanchez ha fatto meglio di Lautaro Martinez, colpevole (come Ashley Young) di un approccio morbido e superficiale alla partita, da subentrati. Borja Valero ha preso il posto di Nicolò Barella, affaticato e a rischio infortunio. Il problema di Conte sono le riserve senza qualità – sottolinea il quotidiano milanese – impossibile così competere con la Juventus“.

RILANCIARSI – L’errore a porta vuota di Gagliardini è l’emblema dell’Inter che non perde il vizio di farsi male da sola. La difesa è il reparto maggiormente sotto accusa. Nelle ultime 16 partite, solo 2 volte (contro Udinese e Ludogorets) non ha subito gol. Una profonda ristrutturazione attende il centrocampo, come sottolinea (in questo articolo) anche “La Gazzetta dello Sport”. I ragionamenti sul mercato sono necessari, ma al momento lasciano spazio alle esigenze di campo. L’Europa League può essere il salvagente del club e di Conte. Il tecnico ha commesso i suoi errori, ma l’Inter è comunque migliorata rispetto allo scorso anno: ha 8 punti in più di Luciano Spalletti, mentre la Juventus di Maurizio Sarri è 9 punti dietro quella di Massimiliano Allegri, ma è pur sempre prima in classifica. Il gap da colmare è ancora lunga.

Fonte: Corriere della Sera