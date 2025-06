Inter, il Mondiale per Club diventa un peso! Si arriva almeno a 63 – CdS

Il Mondiale per Club potrebbe rivelarsi un prezzo troppo caro da pagare per l’Inter. Nonostante gli introiti la prossima stagione è a rischio con i numerosi impegni in programma.

IMPEGNI – La stagione dell’Inter non è ancora finita. Il 15 giugno inizierà il Mondiale per Club e partirà dalla partita contro Monterrey nel girone. La competizione regala soldi e lo fa in maniera molto più pesante rispetto alla Champions League, ma gli impegni si accumulano e la prossima stagione è a repentaglio. Arrivando almeno agli ottavi di finale il numero di partite salirà a 63, i quarti di finale sono in programma ad inizio luglio. Mancherebbero appena 50 giorni all’inizio del campionato, troppo poco per recuperare e ancor più poco per fare un ritiro che possa essere accettabile.

Inter, ecco cosa succederà al Mondiale per Club!

PREPARAZIONE? – Il Mondiale per Club non sarà un modo per iniziare la preparazione in casa Inter. Non è ancora sicuro chi sarà l’allenatore, ma anche senza Simone Inzaghi sarà difficile immaginare che il nuovo volto possa lavorare con la squadra stanca e mentalmente spenta dopo la finale di Champions League. Negli Stati Uniti non partiranno i giocatori in uscita (Arnautovic e Correa), mentre ci saranno Petar Sucic e Luis Henrique. Con loro due anche i fratelli Esposito e Valentin Carboni, poi 4 slot liberi. Dopo i gironi la lista potrà cambiare e le novità potrebbero arrivare.

fonte: Corriere dello Sport – Ettore Intorcia