Inter, il martello Conte torchia i suoi come fosse in preparazione – GdS

Inter, il martello Conte torchia i suoi come fosse in preparazione

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la grandissima intensità degli allenamenti ad Appiano Gentile. Antonio Conte è tornato a martellare sul campo, rigorosamente a distanza. L’Inter sta mettendo benzina nel motore

FINALMENTE IN CAMPO – Gli allenamenti in videochat sono stati un successo, ma l’odore di Appiano Gentile è tutta un’altra cosa. Antonio Conte si è ripreso ufficialmente l’Inter da una settimana e dentro il bunker va già a mille all’ora. Meglio fare il martello dal vivo. L’obiettivo è facile facile: lavorare sui campi del Centro Suning proprio come è stato fatto a Lugano un’estate fa, quando l’ex c.t. dell’Italia aveva appena indossato i colori nerazzurri. Allora c’era una stagione lunga all’orizzonte, adesso c’è un tour de force imprevisto che da

giugno ad agosto potrebbe portare l’Inter a giocare addirittura 22 volte, 13 sicure in campionato e altre 9 potenziali se dovesse andare in fondo in Coppa Italia ed Europa League.

MAI MOLLARE – Ecco perché Conte, in campo con la mascherina chirurgica e con il cronometro perennemente in mano, si è rimesso subito a correre. E con lui, grazie al lavoro instancabile di Antonio Pintus, il sergente della preparazione atletica, tutta la squadra. Ad Appiano in questi giorni si corre un sacco. Ogni allenamento è un pienone di intensità come è successo durante la preparazione di luglio 2019, se non addirittura di più. Oggi intanto è in agenda un nuovo ciclo di tamponi.

IL MENÙ – Nei mesi di smart working Conte si è aggiornato. Ha studiato i singoli giocatori, ha rivisto le partite, ha analizzato gli avversari per capire gli errori dei primi sette mesi di stagione. Ora, di nuovo in campo, sta provando a mettere in pratica il lavoro fatto a casa, per creare da subito un’Inter vincente. Lo scudetto è lontano, Coppa Italia ed Europa League sono tutte da giocare. L’Inter ha davanti a sé un’estate molto calda, che affronterà con la squadra al completo. Le sedute individuali sono cominciate l’8 maggio, il primo giorno di riposo è stato domenica scorsa e ieri Romelu Lukaku e compagni hanno goduto di un secondo turno di stop. Meritatissimo. Anche perché Antonio sta mettendo nei muscoli dell’Inter tantissimi chilometri, che saranno la riserva di benzina per la ripresa. La corsa garantisce più resistenza: il menù nerazzurro adesso la prevede all’inizio e a fine allenamento. Per fortuna da qualche giorno sono entrati nel programma giornaliero anche gli esercizi tecnico-tattici e le mini-partitelle, sempre cercando di evita re (per quanto possibile) i contatti.

AVVIO SPRINT – Con la palestra ancora chiusa, si fa tutto in campo e qualche giocatore rimpiange i ritmi già altissimi di Lugano, quando il metodo contiano era ancora alle prime pagine. Il martello Antonio, infatti, non si ferma qui. Alla sua Inter serviranno anche brillantezza e forza, sprint e ripetute sono obbligatorie per partire alla grande. Non a caso nel primo mese della stagione, tra fine agosto e fine settembre, ha vinto 6 partite su 6 in campionato (Cagliari, Lecce, Udinese, Milan, Lazio, Sampdoria), steccando solo il debutto in Champions con lo Slavia Praga. Ecco perché tutto va fatto con precisione maniacale. Conte e il suo staff lavorano sempre così, ma in questa seconda preparazione estiva serve ancora di più. Anche il cibo è fondamentale: il nutrizionista Matteo Pincella, che ha avuto il merito di far perdere massa grassa a tanti nerazzurri, ha un super lavoro. I giocatori portano a casa piatti pronti per non sgarrare niente anche nell’alimentazione. L’Inter deve andare a mille all’ora anche qui.

