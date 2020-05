Inter, il gruppo torna compatto. Oggi gli esiti dei nuovi tamponi – GdS

Quello di ieri è stato il primo allenamento col gruppo squadra compatto. L’Inter continua a carburare in attesa di novità per la ripresa del campionato. Nel frattempo, oggi arriveranno gli esiti del nuovo giro di tamponi per staff e calciatori

COME AI VECCHI TEMPI – La tattica torna al centro, finalmente. La settimana in casa Inter è cominciata con un allenamento a ranghi compatti. Non più i due gruppi in cui era stata divisa la squadra nelle ultime sedute ad Appiano. Tutti insieme, come ai vecchi tempi. Certo, il protocollo e le regole restano rigidamente osservate, e l’intensità sul terreno di gioco non può essere quella delle vigilia di una sfida importante. Ieri però i giocatori nerazzurri si sono ritrovati insieme sul campo, hanno giocato una partitella e con il tecnico hanno lavorato anche sulla tattica. Antonio Conte ha riprovato alcune situazioni gioco, ha fatto fare esercitazioni. Per tutti si è trattato di un passo importante verso il riavvicinamento al calcio giocato, dopo una prima fase di recupero di forma fisica che si è trasformata in una sorta di nuova preparazione. La buona notizia è che al momento tutti gli effettivi sono a disposizione, mentre continuano i tamponi di controllo. Ieri quarto giro (terzo per Conte e parte dello staff), oggi arriveranno gli esiti.

