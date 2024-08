Inter, il Genoa perde pezzi in vista dell’esordio in Serie A! Via un altro big

L’Inter il prossimo 17 agosto affronta il Genoa nella prima partita della nuova stagione di Serie A. Mentre la squadra nerazzurra in attacco sembra essere piuttosto definitiva, nonostante gli infortuni di Taremi e Arnautovic, i rossoblù rischiano di perdere Gudmundsson ma anche un altro big

REBUS ATTACCO – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera alle ore 20.30 affronta l’Al-Ittihad nel penultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato. La sfida, che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza, vedrà molto probabilmente il ritorno di Marcus Thuram dal 1′. Sempre per quanto riguarda il reparto avanzato, il tecnico piacentino dovrà ancora fare a meno di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.

L’iraniano ha messo nel mirino la partita di esordio con il Genoa, qualora non dovesse farcela sarebbe pronto per la seconda giornata di campionato che vedrà l’Inter esordire a San Siro contro il Lecce. Intanto la squadra di Alberto Gilardino si prepara a perdere un pezzo grosso in attacco, vale a dire quell’Albert Gudmundsson tanto chiacchierato in ottica Inter e che invece sembra diretto verso la Fiorentina. Ma non è l’unico big che potrebbe non esserci nella sfida di esordio in campionato contro i Campioni d’Italia.

Inter, il Genoa sarà la prima avversaria in Serie A: Gudmundsson a un passo dall’addio, ma non è l’unico

ALTRA CESSIONE – Dunque Genoa-Inter potrebbe non vedere tra i suoi protagonisti Gudmundsson, a meno che non vada a finire in nerazzurro, strada decisamente poco percorribile ora come ora. L’altro big che potrebbe lasciare Genova è il centravanti della Nazionale italiana, Mateo Retegui. L’italo-argentino, infatti, è stato scelto dall’Atalanta per sostituire Gianluca Scamacca che starà a lungo fuori per infortunio.

BLITZ DECISIVO – Secondo Gianluca Di Marzio, la Dea ha effettuato un vero e proprio blitz per assicurarsi Retegui. Le parti sono davvero vicinissime e stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione. L’obiettivo è mettere l’attaccante in viaggio verso Bergamo già nelle prossime ore.