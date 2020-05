Inter, il finale di campionato Ã¨ a chilometro zero: spostamenti comodi – TS

Inter, il finale di campionato è a chilometro zero: spostamenti comodi – TS

“Tuttosport” sottolinea che il calendario dell’Inter nelle giornate che mancano favorisce gli spostamenti consigliati dal protocollo medico.

SPOSTAMENTI CONSIGLIATI – Un calendario che sembra tagliato su misura per il protocollo a cui stanno lavorando Lega Serie A e Figc. Il calendario ideale è quello che attende l’Inter di Conte. Il protocollo suggerisce i viaggi in pullman o al massimo in treno per isolare maggiormente calciatori e staff. L’inter da questo punto di vista avrebbe pochissimi problemi.

UN SOLO VIAGGIO AEREO – I viaggi da sostenere nelle giornate che mancano sono brevi: Parma, Ferrara, Genova e Bergamo, la più comoda in assoluto per trasporti. L’unico spostamento di una certa distanza è alla 34esima giornata a Roma contro la squadra di Fonseca. In quel caso potrebbe essere necessario il volo, soprattutto al ritorno. Ma l’Inter resta in una situazione logistica nettamente migliore rispetto alle sue avversarie