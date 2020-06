Inter, il disco è rotto: a centrocampo il mercato estivo non soddisfa – GdS

Condividi questo articolo

Luigi Garlando, tra le pagine dell’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, passa in rassegna le principali lacune dell’Inter di Antonio Conte. Tra queste, alternative non all’altezza, mancanza di leader e un mercato estivo che, a centrocampo, ha lasciato l’acquolina in bocca

AMAREZZA – Il pareggio col Sassuolo ha imposto riflessioni esistenziali a tutto l’ambiente Inter. I nerazzurri sono stati sopraffatti dalla loro superficialità e dall’inerzia negativa degli episodi. Ma questo potrebbe non bastare a spiegare l’ottavo posto per punti fatti nel girone di ritorno (non una novità), e la riduzione graduale del distacco dall’Atalanta quarta, ora a -4). La squadra di Gian Piero Gasperini sta letteralmente volando e i nerazzurri, più che scrutare l’orizzonte, dovrebbero fare attenzione alle imboscate alle spalle.

LACUNE – La nota preoccupante è che il disco sembra essersi rotto, incantato, bruscamente stoppato. Luigi Garlando, giornalista della “Gazzetta dello Sport”, attribuisce le colpe dell’ennesima volata finale insipida ad errori fatti in sede di mercato. Che poi sarebbero anche le stesse motivazioni per cui Antonio Conte, nel momento forse più delicato dell’anno, si è ritrovato con una coperta corta e di tessuto scadente. L’inaffidabilità di Andrea Ranocchia (che non giocava da quasi 300 giorni) e il ritmo compassato di Borja Valero sono finiti sotto i denti degli assaltatori di Roberto De Zerbi. Il Sassuolo è andato a nozze con le lacune dell’Inter “B”, spezzandone per l’ennesima volta le ambizioni di rincorsa.

DETTAGLI E NON – L’immagine di Antonio Conte, inginocchiato sul prato di San Siro dopo aver subito il 3-3, è l’icona più potente di questa esplosione di negatività a tinte nerazzurre. Va da sé, come dice Garlando, che se David Ospina non avesse miracolato il Napoli, e Roberto Gagliardini non avesse sparato sulla traversa da pochi passi, forse staremmo parlando di tutt’altra Inter. I momenti hanno fatto la differenza, stavolta non volgendo in favore dei nerazzurri. Ma le lacune con cui Conte si scontra quotidianamente, e che ha dimostrato di non tollerare sul lungo termine, hanno un respiro strutturale.

E ADESSO? – Il mercato estivo finisce sotto la lente d’ingrandimento nell’analisi di Garlando, pubblicata tra le pagine dell’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”. Soprattutto perché Conte non ha potuto contare sull’arrivo di leader come Arturo Vidal ed Edin Dzeko. Quello che all’Inter manca certamente è la presenza di alternative (e titolari?) di peso e spessore in mezzo al campo. È lì che bisognerà intervenire in futuro, perché tutte le squadre hanno bisogno di centrocampisti coerenti con la propria idea di gioco. L’arrivo in estate di queste alternative avrebbe cambiato la stagione dell’Inter? Difficile dirlo, anche perché il progetto nerazzurro ha lanciato diversi giovani (Nicolò Barella e Alessandro Bastoni). Ma con più frecce a disposizione sarebbe stato salvato Conte da un finale di stagione insipido e senza spezie adeguate per condirlo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport