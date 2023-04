Inter, il cordoglio del club per la scomparsa di Sergio Gori

Sergio “Bobo” Gori, ex giocatore – tra le altre – dell’Inter, è morto all’età di 77 anni. Di seguito il cordoglio da parte del club.

CORDOGLIO – “Nato a Milano nel 1946, ‘milanesissimo, anche se di ceppo toscano’: si descriveva così, nel febbraio del 1965, sulla rivista del Club, dove raccontò il suo interismo genuino e profondo. Cresciuto nel ristorante del papà a Milano, un luogo frequentato dai calciatori dell’epoca, fu attirato verso i colori nerazzurri da uno degli avventori abituali del locale, Benito ‘Veleno’ Lorenzi, che gli trasmise una passione smisurata per il pallone e per l’Inter. Dopo aver militato nel settore giovanile, Helenio Herrera lo fece debuttare il 3 dicembre del 1964 in prima squadra, in Coppa dei Campioni, a Bucarest: un battesimo con assist per il gol della vittoria di Domenghini. Lo conservava, Gori, il pallone di quella partita, assieme a quello di Firenze, dove debuttò in campionato. Tra il 1964 e il 1966 collezionò 14 presenze, segnando 2 gol in campionato e 3 in Coppa Italia, contribuendo dunque alla conquista di due Scudetti, una Coppa dei Campioni (una presenza nel 1964-1965, nessuna in quella precedente) e due Coppe Intercontinentali. Dopo due stagioni in prestito al Vicenza il ritorno in nerazzurro: nel 1968/69 15 presenze con una rete in campionato. In totale, con la maglia dell’Inter, 29 presenze e 6 reti.

FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice Presidente Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l’allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Sergio Gori e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”.

Fonte: Inter.it