Inter, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio: i dettagli

Condividi questo articolo

Steven Zhang

Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2020. Secondo quanto rivelato da “Calcio&Finanza”, il club nerazzurro ha chiuso con un rosso intorno ai 100 milioni di euro. Icardi ha dato una mano

ROSSO – Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2020. Secondo quanto appreso da “Calcio&Finanza”, il club nerazzurro ha chiuso con un rosso intorno ai 100 milioni di euro grazie alla cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain che ha attutito la perdita. Gli effetti del Coronavirus si fanno dunque sentire anche in casa nerazzurra così come per Juventus, Milan e Roma.

Fonte: calcioefinanza.it