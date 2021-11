Inter, il CdA conferma: non ci sono problemi di liquidità – TS

Inter, nella giornata di ieri il CdA trimestrale per approvare il bilancio (vedi articolo). Come sottolineato da TuttoSport, calano i ricavi da sponsor ma c’è un abbondante riserva di liquidità.

DAL CDA – Il bilancio trimestrale dell’Inter è stato approvato ieri: mancano 21,2 milioni di entrare commerciale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Pesa soprattutto la flessione di 7 milioni dai partner regionali, in particolare cinesi. Compensano i nuovi accordi di maglia. Lenovo, per il nome sul retro della maglia, paga 5 milioni a stagione. Calano i ricavi da sponsor, ma c’è un abbondante riserva di liquidità: in cassa – come assicurato da Inter Media Communication -, al 30 settembre scorso, ci sono 129,3 milioni.

Fonte: TuttoSport