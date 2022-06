Inter, il casting per la fascia sinistra prosegue. Le ultime – CdS

L’Inter ha bisogno di trovare, in questo mercato, il sostituto di Ivan Perisic, almeno numericamente. I nomi in lizza sono sostanzialmente tre: Bellanova, Cambiaso e Udogie. Ecco le ultime.

ULTIME – L’Inter lavora molto in questo calciomercato estivo e vuole in tutti i modi trovare il sostituto, almeno numericamente, di Ivan Perisic. Il casting continua con il Corriere dello Sport che cita ovviamente i tre nomi più caldi: Bellanova, Udogie e Cambiaso. Per quest’ultimo c’è anche il forte interessamento del Bologna, mentre tra i primi due sorge un dubbio con l’Inter che ha incontrato gli agenti del friulano perché? Bellanova del Cagliari sembrava infatti in pole, ma forse così tanto avanti nella testa dei dirigenti dell’Inter non lo è.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti