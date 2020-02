Inter, il calendario non aiuta Conte. Ma occhio al fattore trasferta – GdS

“La Gazzetta dello Sport” ha fatto le carte alla lotta scudetto mettendo sul piatto quattro diversi fattori: calendario, rosa, margini di crescita e carica ambientale. In questo articolo analizziamo la cronologia delle sfide dell’Inter di Antonio Conte, confrontandola con quella di Juventus e Lazio

TRASFERTE DI FUOCO – L’Inter di Antonio Conte deve ricostruire la propria autostima, dopo aver perso lo scontro diretto dell’Olimpico. L’altro big match, quello dell’Allianz Stadium, in programma l’1 marzo è ancora lontano. Ma volendo guardare la mole di impegni da una prospettiva più ampia, viene fuori che sono i nerazzurri ad avere un percorso potenzialmente più impervio. In otto anni di vita, l’Allianz Stadium è stato violato solo cinque volte (da Inter, Sampdoria, Udinese, Lazio e Napoli). Antonio Conte e Simone Inzaghi dovranno far visita ai bianconeri in momenti diversi. I nerazzurri, nello specifico, avranno altre due trasferte di fuoco come Atalanta e Roma, oltre ai clienti scomodi Parma e Verona che ultimamente non fanno dormire sonni tranquilli. In aiuto di Conte, però, c’è il rendimento dei suoi ragazzzi lontano da San Siro: ben 29 punti messi nel sacco contro i 25 della Dea e i 23 dei biancocelesti.

MOMENTI CHIAVE – Altra incidenza importante, oltre a quelle casuali di infortuni e squalifiche, sarà l’incrocio con le sfide europee. Juventus-Inter arriva dopo una settimana teoricamente logorante per i bianconeri (c’è l’ottavo con il Lione, ndr) e più leggera per l’Inter (contro il Ludogorets). Inoltre, la banda Sarri farà visita ad un Milan rinato subito dopo i teorici quarti di Champions League, mentre lo scontro di fuoco con la Lazio arriverà soltanto a fine aprile, in concomitanza con un’eventuale semifinale europea.

