Inter, il brand si espande negli Stati Uniti! Nuovo progetto in California

L’Inter prosegue con lo sviluppo del brand negli Stati Uniti. Nasce infatti una nuova Academy che coinvolgerà circa 150 bambini e bambine dai 5 ai 15 anni di età. Di seguito i dettagli e la soddisfazione di Alessandro Antonello

NUOVO PROGETTO – L’Inter continua a sviluppare il suo brand negli Stati Uniti. Nasce infatti una nuova Academy in California, a Orange County: si tratta dell’Inter Academy Rockers, in collaborazione con la FC Rockers Soccer Academy, organizzazione sportiva no profit specializzata nello sviluppo del calcio giovanile sul territorio.

ATTIVITÀ – Il progetto, che prenderà il via a settembre, coinvolgerà circa 150 bambine e bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni e avrà sede nel complesso sportivo di Great Park nella città di Irvine, luogo di riferimento per le attività sportive della California meridionale. Le attività, come di consueto, avranno la supervisione degli allenatori provenienti da Milano che metteranno le loro conoscenze e la loro esperienza a disposizione dei coach e dei giovani calciatori locali.

Inter, nasce una nuova Academy in California: la soddisfazione di Antonello

TESTIMONIANZA – L’Inter si espande in California con una nuova Academy. Alessandro Antonello commenta con soddisfazione: «Siamo felici di annunciare l’apertura di Inter Academy Rockers in California, a testimonianza della sempre crescente espansione dei nostri colori negli Stati Uniti, uno dei mercati chiave nello sviluppo del nostro brand e che a giugno ci ospiterà per il Mondiale per Club. Grazie a questo nuovo progetto, realizzato insieme all’FC Rockers – partner che condivide la nostra stessa attenzione verso il calcio giovanile – i bambini e ragazzi della California potranno crescere indossando i colori nerazzurri e sentendosi parte della famiglia Inter».