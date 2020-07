Inter, il bicchiere è mezzo pieno: Conte ha portato 11 punti in più – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sul percorso di crescita dell’Inter di Antonio Conte. Un rendimento che sta salendo e che i numeri cominciano a premiare nonostante le critiche

IN CRESCITA – È una metafora che Antonio Conte sta usando con molta frequenza in questo periodo: la sua esperienza all’Inter, finora, ha riempito metà bicchiere; il resto deve ancora venire. La quantità di liquido in più, rispetto alla scorsa stagione, sembra già notevole e accostare il percorso di questa squadra all’ultima creatura di Luciano Spalletti non sarebbe operazione corretta.

GAP RIDOTTO – L’indicatore più semplice per misurare quanto liquido c’è nel bicchiere nerazzurro sono le vittorie. È il più visibile e immediato, nonostante l’Inter apparentemente si sia fermata quasi allo stesso punto, almeno in Champions League e in Coppa Italia. L’Inter, alla 29esima giornata della scorso anno, aveva 53 punti. Oggi ne ha 64. Ma secondo “La Gazzetta dello Sport” “Le vittorie non sono l’unico termometro, non possono essere l’unico. Sono un punto d’arrivo, certo, però non aiutano a valutare un percorso in essere“. Ovviamente le variabili di una stagione possono essere tante. Ecco perché forse è opportuno considerare l’unico, vero, parametro che negli ultimi 8 anni è cambiato relativamente poco, in termini di risultati: la Juventus. “Un anno fa, alla giornata numero 29, i punti di distacco dalla vetta erano 25: i bianconeri avevano in classifica il 50% in più dei punti nerazzurri. Oggi il distacco è di 8 punti: gap ridotto di due terzi in pratica“.

CRITICHE – I numeri parlano chiaro ma difficilmente dicono tutto. Ecco perché i punti di discussione sull’Inter di Antonio Conte vengono sì stroncati dai risultati, ma ai nerazzurri si può tranquillamente rimproverare di non aver vestito i panni della Lazio. Anche questa affermazione potrebbe apparire eccessivamente semplicistica, considerando tutte le variabili di una stagione non esattamente in discesa. Ma il liquido nel bicchiere sta salendo a vista d’occhio e le parole del tecnico: «Attaccate me, non i giocatori o il club», secondo “La Gazzetta dello Sport”, “rappresentano la spia di una caccia al nemico, che all’Inter ricordano tutti dai tempi di José Mourinho“.

