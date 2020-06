Inter, il bello viene adesso: con Eriksen gran salto tricolore – CdS

L’Inter adesso ha un uomo scudetto in più: Christian Eriksen arrivato durante il mercato di gennaio. Lo stop lo ha aiutato a inserirsi gradualmente e bene. Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

ERIKSEN TRICOLORE – L’Inter si gode Christian Eriksen: un gol e un assist in due partite, adesso è l’uomo in più della squadra allenata da Antonio Conte. Nuovo modulo, nuova fiducia. Con il danese l’Inter può svoltare la stagione e puntare al tricolore. Impressionano i suoi numeri: 41 passaggi completati su 49 toccati da Eriksen, cinque conclusioni in rete e l’assist in occasione dell’1-0 segnato da Romelu Lukaku. Proprio come Mourinho con l’inserimento di Wesley Sneijder, Antonio Conte ha trovato la quadratura con il cambio modulo e il 3-4-1-2. Il danese ha già segnato in Europa League e in Coppa Italia, dunque manca solo il centro in campionato, che tra l’altro stava già per arrivare contro la Sampdoria.

Fonte: Corriere dello Sport.