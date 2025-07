L’Inter ibrida di Chivu punterà su queste due pedine multi-ruolo – CdS

In conferenza, alla presentazione della nuova Inter 2025-26, Cristian Chivu ha parlato di Inter ibrida e imprevedibile. Il tecnico, scrive il Corriere dello Sport, punterà forte su due giocatori che hanno nel proprio bagaglio tecnico queste due caratteristiche.

IBRIDA – Nella lunga conferenza stampa di lunedì pomeriggio, Chivu ha un po’ gettato le basi, seppur teoriche, dell’Inter che vorrà vedere in campo: ossia una squadra ibrida e imprevedibile, capace di adattarsi a più moduli e di cambiare pelle adottando varie soluzioni. Ecco perché punterà su due giocatori, che racchiudono nel proprio bagaglio tecnico le caratteristiche della grande mobilità e della duttilità: ossia Nicola Zalewski e Luis Henrique. Il primo è arrivato lo scorso gennaio e ha ottenuto il riscatto a sei milioni di euro un mesetto fa; il secondo è arrivato per quasi 25 milioni di euro dal Marsiglia, giocando circa 154 minuti già al Mondiale per Club.

Zalewski e Luis Henrique per un’Inter ibrida

TREQUARTI – Sia Zalewski che Luis Henrique, infatti, sono giocatori capaci di saltare l’uomo, creare superiorità e dunque creare spazi. E oltre a giocare da esterni, Chivu, in questi giorni, sta lavorando su di loro in una posizione diversa: ossia sulla trequarti. Il polacco ha giocato le sue migliori partite lo scorso anno in quella posizione, mentre il brasiliano, autore di nove gol e 10 assist nella passata stagione al Marsiglia, potrebbe appunto garantire nuove dinamiche posto in quella zona di campo.

