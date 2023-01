Inter, i tifosi non hanno dubbi e votano il nuovo capitano a prescindere da Skriniar – TS

La questione fascia da capitano, una decisione da prendere anche se Milan Skriniar dovesse restare. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, i tifosi non hanno dubbi e votano un giocatore in particolare.

NUOVO CAPITANO – Se Milan Skriniar dovesse rimanere all’Inter e non essere ceduto al PSG in questa finestra di mercato, Simone Inzaghi e la dirigenza dovranno affrontare necessariamente il tema fascia da capitano. Tolto Samir Handanovic , che resta comunque il capitano ufficiale dei vice campioni d’Italia, dopo di lui, in ordine “cronologico”, ci sono Danilo D’Ambrosio, Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e successivamente Lautaro Martinez. Ergo, dirigenza e allenatore dovranno capire cosa eventualmente sarebbe meglio per l’Inter. Se continuare ad affidare, qualora necessario, all’ex difensore della Sampdoria la fascia da capitano, o toglierla. Oggi il popolo interista invece – basta fare un rapido giro su internet – ha già eletto il suo nuovo capitano: Lautaro Martinez. L’argentino, oltre a essere spesso decisivo sul campo, dà sempre tutto per la maglia, vedi anche le prestazioni con una caviglia malconcia prima del Mondiale in Qatar. A differenza di altri, anziché rilasciare dichiarazioni comuni o di facciata, preferisce che per lui parlino i fatti.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna