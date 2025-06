Inter, i presenti al primo allenamento di Chivu! Due a parte – Sky

L’Inter ha iniziato l’allenamento con Cristian Chivu a guidare i calciatori. Ci sono pochi presenti ad Appiano Gentile, due lavorano a parte secondo Sky Sport.

ALLENAMENTO – Nel primo pomeriggio Cristian Chivu è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Il club ha annunciato il mister che sostituisce già da oggi Simone Inzaghi, ora in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Il romeno torna in vesti diverse rispetto al passato quando ha vinto tutto da giocatore con Roberto Mancini, José Mourinho, Rafa Benitez e Leonardo. Il romeno sta guidando il suo primo allenamento in questo momento ad Appiano Gentile con tutto il suo staff, manca solo il secondo che verrà deciso a breve.

Inter, due a parte nel primo allenamento di Chivu

PRESENTI – Molti giocatori della rosa di Cristian Chivu sono convocati con le rispettive nazionali. Stasera giocheranno quelli dell’Italia contro la Moldova, tra cui Nicolò Barella, Davide Frattesi e Alessandro Bastoni. Ieri ha giocato da titolare Marcus Thuram colpendo un palo nella vittoria della Francia sulla Germania in Nations League. Ad Appiano Gentile sono presenti in pochi per l’allenamento. Quasi tutta la Primavera al completo, poi Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Valentin Carboni, Henrikh Mkhitaryan, Tomas Palacios, Sebastiano Esposito, Raffaele Di Gennaro, Yann Sommer e Josep Martinez. Lavorano a parte sia Yann Bisseck che Hakan Calhanoglu, reduci dagli infortuni rimediati nella finale di Champions League persa contro il Psg.