L’Inter e il suo futuro sono legati alle volontà della proprietà americana Oaktree. Il fondo d’investimento ha un piano ben preciso, che Tuttosport paragona al percorso intrapreso dalla Juventus.

PERCORSO – L’Inter di Oaktree è totalmente diversa da quella conosciuta con Massimo Moratti, fatta di passivi e aumenti di capitale. Negli anni successivi all’imprenditore italiano l’Inter ha chiuso accordi con la UEFA per il fair play finanziario e ha iniziato un percorso di risanamento. Tale percorso si è concretizzato con Suning, che dopo diverse spese iniziali sul mercato, ha deciso di affidarsi agli uomini migliori sul campo all’interno della società. Giuseppe Marotta prima, Antonio Conte poi. Di lì in poi sono arrivate le vittorie, anche se in chiave economica il Covid ha imposto immobilismo generando malcontento.

RILANCIO – È iniziata così l’era dell’autogestione, dell’autofinanziamento, che comunque con Suning ha portato alla seconda stella. Alla fine dello scorso anno sportivo l’Inter è cambiata di proprietà: da Suning si è passati ad Oaktree, che ha confermato l’area sportiva cambiando però completamente quella corporate. I punti principali del piano del fondo californiano sono lo stadio di proprietà e l’Under-23, che viene vista come una possibilità per alimentare il player trading garantendo futuro ai giocatori del settore giovanile. Tali idee erano di Marotta già alla Juventus, dove tutto è stato fatto in anticipo.

SIMILARITÀ – Il percorso dell’Inter rispetto alla Juventus perciò è molto simile e non solo per la presenza di Marotta. Oltre a lui in società c’è Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer. La particolarità è che Ricci ha lavorato alla Juventus dal 2018 al 2022.

fonte: Stefano Pasquino