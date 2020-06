Inter, i motivi per inseguire la vetta: Eriksen, allenamenti e big match – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea i motivi per cui l’Inter può ancora credere nella corsa scudetto. QUI la prima parte delle motivazioni che Antonio Conte vorrebbe inculcare alla sua squadra. In questo pezzo, invece, c’è la variabile Eriksen, la condizione fisica ottimale dei nerazzurri e le nuove risorse mentali

SINGOLI – Il nuovo campionato di Christian Eriksen parte dall’azione clamorosa dell’1-0 alla Sampdoria. Se la potenza è stata il marchio della collezione autunno/inverno dell’Inter, la versione estiva sembra mettere la qualità al centro del discorso. Ce n’era bisogno, per una squadra diventata estremamente prevedibile con lo scorrere delle partite. Inserire Eriksen era un “dovere morale”, viste le qualità del giocatore e l’investimento anche in ottica futura fatto dal club sul giocatore. Ma risponde anche a un’esigenza contingente. Gare ravvicinate, temperature alte, condizione atletica da verificare. In tale contesto, incideranno ancora di più le giocate dei singoli, i lampi di classe. Eriksen può fornirli, anche nel terreno poco esplorato dall’Inter dei calci da fermo. Ma non è il solo, c’è anche Alexis Sanchez che freme. Dal dialogotra i filosofi della qualità tecnica, possono nascere gemme risolutive.

CONDIZIONE OTTIMALE – L’Inter di Antonio Conte aveva esaurito le batterie dopo una prima parte di stagione col vento in poppa. Tra gennaio e febbraio i tempi per recuperare si erano fatti sempre più corti. La rosa era davvero spremuta: l’8 marzo, contro la Juventus, la batteria segnava rosso. Poi è arrivato l’inatteso stop e l’Inter non ha sprecato il suo tempo. Staff e tecnico sono stati bravi a tenere alta la tensione psicologica e tonici i muscoli, con programmi personalizzati e soluzioni creative (dai tapis roulant agli allenamenti via Zoom). Poi ad Appiano è tornata la preparazione, quella vera, dai contorni estivi. La squadra esausta di marzo si è trasformata di nuovo in quella pronta a scattare dai blocchi di partenza dello scorso agosto.

MOTIVAZIONI – Una piccola grande speranza da tenere in vita. È questa la linea dettata dall’allenatore. Non si lavora solo sui muscoli, ma si parte dalla mente. Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’Inter stava per gettare la spugna. Il gruppo aveva preso una doppia mazzata, dopo quella con la Lazio. Da allora sono passati mesi, e non sono passati invano. La squadra che ha giocato il recupero contro la Sampdoria non sembrava proveniente da un’eliminazione-dramma in Coppa Italia. Le motivazioni si sono riattivate. La fame maturata nelle settimane di lockdown ha riacceso tutti. E ora i giocatori sanno che non si può sbagliare, se non si vuole rendere quest’estate una serie di appuntamenti obbligati ma in fondo inutili, mentre altri si giocano i trofei.

