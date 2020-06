Inter, i motivi per inseguire la vetta: calendario, gruppo e pressioni – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea motivazioni, vantaggi e aspetti che potrebbero rilanciare la corsa scudetto dell’Inter. Dal calendario abbordabile alla simbiosi tra calciatori e tecnico

IN DISCESA – Raggiungere lo scudetto sarebbe una vera e propria impresa. Senza se e senza ma, perché nell’era dei tre punti, nessuna squadra a sei punti dalla vetta a 12 giornate dal termine è mai riuscita poi a vincere il tricolore. Eppure l’Inter crede nella rimonta. Ci crede Antonio Conte, che ha piazzato altissima l’asticella. L’ha fatto dopo aver analizzato il rendimento della sua formazione da agosto ad oggi: il distacco dalla Juventus è frutto solo delle due sconfitte con i bianconeri tra andata e ritorno. Il resto del cammino è identico. E l’Inter ha davanti a sé un calendario alla portata, almeno nelle prossime sette giornate: Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna, Verona, Torino e SPAL. All’andata, di queste sette, l’Inter ne vinse sei e ne pareggiò una. Per giocarsi lo scudetto, bisogna arrivare alla giornata 34, Roma-Inter e Juventus-Lazio, a una sola partita di distacco dalle due rivali per il titolo. E poi vedere cosa succede dopo quello scontro diretto, per provare a giocarsi il torneo in volata.

SIMBIOSI – C’è un vantaggio che l’Inter ha, se non rispetto alla Lazio, almeno nel confronto con la Juventus. Tra Antonio Conte e i suoi giocatori c’è un patto di ferro, una simbiosi totale. Conte li ha plasmati. Ha modificato il modo di ragionare di una squadra non abituata a lottare per il vertice, come dimostra l’approccio non corretto agli scontri diretti. Il tecnico ha convinto i suoi che c’è un altro modo per restare lassù: vincere le partite che si “devono” vincere, in virtù dei rapporti di forza a priori. E qui l’Inter difficilmente ha sbagliato. Contro la Sampdoria Romelu Lukaku ha chiesto scusa al tecnico durante la partita per un movimento non eseguito. E una convinzione: se non basterà quest’anno, questa crescita, tornerà buona la prossima stagione.

PRESSIONI – Le pressioni erano tutte sulla Coppa Italia, sulla semifinale di ritorno, strada possibile per arrivare a giocarsi un trofeo: l’Inter si sentiva quasi obbligata a vincere. Non ce l’ha fatta, ma assorbita l’eliminazione, ora non ci sono più pressioni sulle spalle di Antonio Conte e dei suoi giocatori. In campionato il tecnico si trova nella condizione preferita, quella dell’outsider a cui si chiede un miglioramento, ma non di afferrare ciò che sembra lontanissimo. E quando Conte può procedere a fari spenti, finisce col ricomparire in prossimità dello striscione del traguardo. E’ successo al primo anno alla Juventus: fece 26 punti in più dell’anno precedente e iniziò il filotto. Stagione 2016-17 al Chelsea, raccolto quando aveva chiuso al decimo posto: la pressione era per tornare in Champions League, lui fece +43 punti (da 50 a 93 in una stagione) e vinse. All’Inter ha ereditato una situazione migliore: il suo passato e la fame dell’ambiente non gli hanno mai permesso di nascondersi davvero. Almeno fino alla doppia sconfitta con Juventus e Lazio: lì tutti hanno salutato lo scudetto, da quella nuova condizione può ripartire una rincorsa più leggera.

